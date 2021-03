Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Düren (ots)

Als eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag von der Euskirchener Straße nach links auf die Zülpicher Straße abbiegen wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann auf einem Leichtkraftrad verletzt wurde.

Gegen 14:35 Uhr befuhr die 50-Jährige mit ihrem Auto die Euskirchener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Zülpicher Straße ordnete sie sich entsprechend ein, um nach links abzubiegen. Während sie noch auf der Kreuzung stand, kam ihr ein 16-Jähriger auf einem Leichtkraftrad entgegen. Der junge Mann wollte augenscheinlich die Kreuzung, kommend aus dem Innenstadtbereich, geradeaus in Richtung Stockheimer Landstraße passieren. Dabei fuhr jedoch frontal gegen den Wagen der wartenden Frau aus Düren. Der Jugendliche stürzte und musste aufgrund von Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

