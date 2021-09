Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator entwendet und Reifen abmontiert - Rollator gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Katalysator entwendet und Reifen abmontiert

Bad Hersfeld - Unbekannte bauten, an einem nicht näher bekannten Tatzeitpunkt vor Freitag (03.09.), einen Katalysator im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro aus einem weißen VW Transporter aus und stahlen diesen. Darüber hinaus entwendeten die Langfinger, in der Zeit von Freitag (03.09.) bis Montag (06.09.), vier Reifen samt Felgen im Gesamtwert von circa 4.000 Euro von einem weißen Audi SQ 8. Beide Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf einem frei zugänglichen Abstellplatz einer Firma in der Straße "Peterstor". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollator gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte Langfinger entwendeten in der Zeit von Samstag (04.09.) bis Montag (06.09.) den Rollator einer lebensälteren Dame aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Obergeis". Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell