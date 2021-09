Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eiterfeld (ots)

Am Montag den 06.09.2021 ereignete sich gegen 15:17 Uhr in Eiterfeld, in der Bahnhofstraße, in Höhe der Zufahrt eines Einkaufsmarktes, ein Auffahrunfall. Ein 21-jähriger aus der Gemeinde Eiterfeld fuhr mit seinem Pkw Kia auf die vor ihm verkehrsbedingt haltende 35-jährige Fahrerin eines Pkw BMW, die ebenfalls aus der Gemeinde Eiterfeld stammt, aus Unachtsamkeit auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Pkw BMW leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 EUR. Glücklicherweise wurde die 10-jährige Mitfahrerin im BMW nicht verletzt.

