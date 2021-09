Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall am Stauende

Bad Hersfeld - Am Freitagnachmittag (03.09.), gegen 14:30 Uhr, kam es auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim zu einem Verkehrsunfall mit Leicht- und Schwerverletzten. Aus bislang ungeklärter Ursache, fuhr ein 62-jähriger Mann aus Walldorf mit seinem BMW auf den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen BMW Xdrive eines 68-jährigen Mannes aus dem Landkreis Bautzen auf. Das Fahrzeug des 68-Jährigen wurde dabei auf den Renault Megane eines 65-Jährigen aus Bad Tennstedt aufgeschoben. Anschließend kollidierte der Walldorfer noch seitlich mit dem auf der mittleren Fahrspur befindlichen Wohnmobil eines 61-Jährigen aus Korbach. Der Walldorfer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Seine 49-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt. Auch die 63-jährige Mitfahrerin des zweiten BMW wurde leichtverletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Sonntagvormittag (05.09.), in der Zeit zwischen 9.30 Uhr bis 12 Uhr, in der Straße "Obertor" beim Ein-/Ausparken mit einem dort geparkten schwarzen Audi. Der Audi wurde dadurch im Bereich der Stoßstange, des Radlaufs und des Kotflügels beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Alleinunfall auf dem Vulkanradweg

Lauterbach-Frischborn - Am Samstag (04.09.) befuhr ein Mountainbiker, gegen 16:00 Uhr, den Vulkanradweg in Richtung Frischborn. Kurz vor dem Waldschlösschen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Unfall

Schotten - Am Samstag (04.09.) befuhr ein Ford-Focus-Fahrer gegen 2 Uhr die Vogelsbergstraße in südliche Richtung und wollte bei der abknickenden Vorfahrtsstraße "Am Bockzahl" geradeaus weiterfahren. Dabei überfuhr er eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßeninsel und beschädigte hierdurch mehrere Verkehrsschilder und Pfosten. Zudem überfuhr er zwei größere Steine, wodurch der Unterboden des Wagens so stark beschädigt wurde, dass Betriebsstoffe ausliefen, die durch die Feuerwehr Schotten gebunden werden mussten. Der glücklicherweise unverletzte Unfallverursacher schob den nicht mehr fahrbereiten Ford anschließend mehrere hundert Meter weiter, wo er durch die Polizei angetroffen wurde. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Auffahrunfall

Schotten - Am Sonntag (05.09.) befuhr ein Audi-Fahrer, gegen 13:45 Uhr, die Frankfurter Straße aus Rainrod kommend in Richtung Schotten, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein darauffolgender Opel-Zafira-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Alsfeld - Am Freitag (03.09.), gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Wiesbaden mit seinem weißen Peugeot die B 62 von der Anschlussstelle Alsfeld Ost kommend in Richtung Alsfeld, um anschließend nach rechts auf die B 254 Richtung Kassel einzubiegen. Zur Gleichen Zeit befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld die Straße "Alter Eifaer Weg" in Richtung B 62, um anschließend nach links in Richtung Eifa abzubiegen. Beim Einbiegen kollidierte der 22-Jährige mit dem Peugeot des vorfahrtsberechtigten Wiesbadeners. Bei dem Unfall wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.500 Euro.

Fahrzeug prallt gegen Gebäude

Alsfeld - Am 8. August befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher die Alicestraße in Richtung Ludwigsplatz und prallte dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Gebäude in der Marbuger Straße. Anschließend flüchtete der Verursacher dann von der Unfallstelle, ohne sich um den an der Glasscheibe und dem Vordach des Gebäudes entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Unfallverursacher möglicherweise um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Nächtliche Geschwindigkeitskontrolle auf der B 254

Alsfeld - In der Nacht von Samstag (04.09.) auf Sonntag (05.09.), zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr, wurden von Kräften der Polizeistation Alsfeld auf der B 254, zwischen Alsfeld und Eudorf, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Während der gesamten Kontrollzeit wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 37 Fahrzeugen gemessen. Acht Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden kontrolliert und vier Fahrerinnen und Fahrer wurden aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen verwarnt. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 169 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein zweimonatiges Fahrverbot und eine dreistellige Geldbuße.

Polizeistation Alsfeld

