Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad entwendet - Kennzeichen gestohlen - Briefkasten aufgehebelt - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Fahrrad entwendet

Fulda - Unbekannte Langfinger entwendeten in der Zeit vom 25. August bis Donnerstagnachmittag (02.09.) ein Fahrrad aus einem umzäunten Garten in der Elisabethenstraße. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke "Kettler", Modell "Layana" im Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda - Unbekannte entwendeten am Donnerstag (02.09.) das vordere amtliche Kennzeichen MKK-PS 667 eines grauen BMW. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Habelbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Briefkasten aufgehebelt

Künzell - Unbekannte hebelten in der Nacht zu Samstag (04.09.) den Briefkasten des Rathauses der Gemeinde Künzell auf. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Gersfeld - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (04.09.) das hintere amtliche Kennzeichen D-NP 9894 eines grünen Ford Galaxy. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße "Sparbrod" im Ortsteil Rodenbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

