Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Hohenroda - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagnachmittag geg. 17.00 Uhr befuhr ein 74jähriger Motorradfahrer aus Hamburg mit einer Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße 14 von Hohenroda- Soislieden in Richtung Schenklengsfeld- Wehrshausen. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet der Kradfahrer mit seiner BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Hierbei zog der Hamburger sich mehrere Frakturen zu. Mittels Rettungswagen wurde er in die Helios Klinik nach Hünfeld verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Die BMW Typ XR 1000 wurde mittels Abschleppdienst geborgen und auf dessen Hof verbracht.

Scholz, PHK

