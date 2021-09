Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Schotten (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr heute um 15:37 Uhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Krad der Marke BMW in einer Gruppe weiterer Kradfahrer die Bundesstraße 276 von Schotten kommend in Richtung Gedern. In einer Rechtskurve geriet der aus Schweinfurt stammende Mann aus vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem voll besetzten PKW Ford eines 65-jährigen Grebenhainers. Der Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die vier Insassen des PKW wurden allesamt leicht verletzt.

Die Bundesstraße war für drei Stunden voll gesperrt. Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde ebenfalls ein Gutachter bestellt.

