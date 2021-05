Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkenbergestraße

Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (09.05.2021) gegen 16.35 Uhr befuhr eine 12-Jährige Radfahrerin aus Dülmen auf der Borkenbergestraße den Radweg in Richtung Hausdülmen. In Höhe der Bahnunterführung kam es zur Kollision mit einer 65-Jährigen Pedelecfahrerin aus Haltern, die den Radweg in entgegengesetzter Richtung (Flugplatz Borkenberge) befuhr. Beide Radfahrerinnen wurden bei dem Sturz verletzt. Die 12-Jährige musste von den eingesetzten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden.

