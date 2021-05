Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, L874, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alleinunfall

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer aus Oer-Erkenschwick, in einer Gruppe weiterer Kradfahrer, die L874, aus Richtung Havixbeck kommend, in Fahrtrichtung Nottuln. Beim Durchfahren einer starken Linkskurve rutschte dem Kradfahrer das Krad nach rechts weg und der Kradfahrer kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

