Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Schmierereien - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Schmierereien

Fulda - Zwischen dem Universitätsplatz und dem Heertorplatz beschmierten Unbekannte am Mittwochabend (24.02.), gegen 21:30 Uhr, verschiedene Objekte wie eine Litfaßsäule oder ein Geländer. Die Täter nutzen dazu einen schwarzen Filzmarker. Sie verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof - Am Mittwoch (24.02.), zwischen 10:45 Uhr und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Weichselstraße ein. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zugang zum Haus und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld und hinterließen 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (25.02.), gegen 1:30 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Brauhausstraße ein. Die Täter stahlen hochwertige Markenbekleidung und Bargeld im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Sie verursachten 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell