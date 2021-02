Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Parkendes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Schotten - Am Dienstag (23.02.), parkte ein Ford-Transit-Kleinbus rechtsseitig auf dem Gehweg in Höhe des Anwesens Zum Alten Feld 49. Gegen 04:00 Uhr wurde der Kleinbus von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken Seite touchiert, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Zwischen Sonntag (21.02.) und Dienstag (23.02.) parkte ein Skoda-Octavia auf einem Parkplatz vor der Lindenstraße 38. Während dieses Zeitraumes wurde das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand von der rechten hinteren Fahrzeugtür umlaufend bis zum hinteren Kennzeichen so tief eingeritzt, dass ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell