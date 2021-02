Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall - Mercedes Benz landete im Straßengraben

Haunetal. Am Dienstag (23.02.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw die B27 von Hünfeld in Richtung Bad Hersfeld. Als der Lkw-Fahrer dort einen Radfahrer überholte, überfuhr er dabei die Fahrbahnmitte und geriet in den Gegenverkehr. Hier berührte er den Mercedes eines 71-jährigen Mannes aus Haunetal. Dadurch verlor der Mercedesfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanke und wurde von dort in den gegenüberliegenden Straßenverkehr geschleudert. Der 71-jährige Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchheim. Am Montag (22.02.), gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Kirchheim mit ihrem grauen Audi Q3 die Landstraße 3159 von Reckerode kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, als ein bislang unbekanntes, entgegenkommendes, Fahrzeug ihren Audi am linken Außenspiegel streifte und anschließend weiterfuhr ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Montag (22.02.), gegen 15:10 Uhr, beobachtete ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, wie ein 53-jähriger litauischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug zunächst von der Breslauer Straße kam und nach rechts in die Sudetenstraße einbog. Hier hielt er seinen Sattelzug an, setzte ihn ein Stück zurück und fuhr weiter geradeaus in die Schlesische Straße. In der Schlesischen Straße kam der 53-jährige Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Dekorationsstein in einem Blumenbeet. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Lkw vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro. Es stellte sich heraus, dass derselbe Mann bereits ein Verfahren wegen Unfallflucht am gleichen Tag laufen hat.

