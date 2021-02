Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Einbruch in Blockhütte einer Freizeiteinrichtung

Vogelsbergkreis (ots)

Auto zerkratzt

Lauterbach - Zwischen Sonntag (21.02.) und Dienstag (23.02.) zerkratzen Unbekannte in der Lindenstraße den Lack eines schwarzen Skoda Octavia. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 38. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Blockhütte einer Freizeiteinrichtung

Schlitz - Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (17.02.) und Dienstagmorgen (23.02.) in der Straße "An der Berleburg" in eine Blockhütte, die als Aufenthaltsraum und Lager dient, ein. Die Täter stahlen ein Stromaggregat und mehrere Feldbogen im Gesamtwert von circa 2.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell