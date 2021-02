Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung - Schulzaun beschädigt

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Kalbach/Mittelkalbach - Nach derzeitigem Kenntnisstand hat am Dienstag (23.02.), gegen 17 Uhr, ein unbekannter Mann vor zwei Kindern in einer Unterführung unter der Hauptstraße exhibitionistische Handlungen vorgenommen. Dabei soll er an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 45 Jahre alt, circa 180 cm groß, hatte ein mitteleuropäisches Aussehen und kurze dunkle Haare. Er trug eine blaue Jeans und eine braune Fleece-Jacke.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Schulzaun beschädigt

Großenlüder - Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Dienstag (23.02.) in der Sudetenstraße einen Zaun der dortigen Schule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

