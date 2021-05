Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm/Ostlandwehr // 2 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (08.05.2021), gegen 17.40 Uhr befuhr der 60-Jährige Dülmener mit seinem Auto den Ostdamm und wollte nach links in die Ostlandwehr abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit der 35-Jährigen Dülmenerin, die mit ihrem Auto die Ostlandwehr in Richtung Münsterstraße befuhr. Die Dülmenerin und ihre 67-Jährige Mitfahrerin wurden verletzt und von den eingesetzten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle umgeleitet.

