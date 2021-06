Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Pferdestall: Polizei ermittelt - Langenfeld - 2106047

In der Nacht zu Mittwoch (9. Juni 2021) sind bislang noch unbekannte Täter in einen Pferdestall und ein Gartenhäuschen auf dem Grundstück eines Hofes an der Opladener Straße in Langenfeld, kurz vor der Ortsgrenze nach Leverkusen-Opladen, eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Pferdeutensilien, darunter Sättel und einen so genannten Pferdegeburtsmelder.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 21:45 Uhr am Dienstag (8. Juni 2021) und 7 Uhr am Mittwoch (9. Juni 2021) unberechtigterweise Zugang zu dem Pferdestall, welcher auf der Verlängerung eines Stichwegs an der "Ackerstraße" bzw. der Straße "Auf den Heunen" in Schnepprath liegt. Dort brachen sie augenscheinlich mit einem Bolzenschneider zwei Metallschränke auf. Zudem brachen sie gewaltsam in ein benachbartes Gartenhäuschen ein.

Augenscheinlich hatten es die Einbrecher auf Pferdeutensilien abgesehen. So wurde neben fünf Sätteln, Zaumzeug und Trensen auch ein spezieller "Pferdegeburtsmelder" im Wert von einigen Hundert Euro gestohlen. Außerdem entwendeten die Einbrecher aus der Gartenhütte diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, darunter eine Motorkettensäge. Insgesamt beläuft sich der Wert der entwendeten Gegenstände auf eine Summe von mehr als 10.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Pferdestalls an den Schnepprather Feldern gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Einbruchsdiebstahl verantwortlich ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

