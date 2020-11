Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall durch Stein auf der Fahrbahn

BuchholzBuchholz (ots)

Am Freitag, den 27.11.2020 um 20:55 Uhr, überfuhr ein Mann mit seinem PKW einen auf der Straße liegenden Stein in der Hauptstraße in Buchholz (Westerwald). Gleichzeitig konnten mehrere Personen wahrgenommen werden, die von der Örtlichkeit flüchteten. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, muss am heutigen Tage abschließend überprüft werden. Ob die flüchtenden Personen in Verbindung zu dem Stein stehen, ist noch unklar (te).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

