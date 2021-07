Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0547 --Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Togostraße Zeit: 21.07.21, 18.10 Uhr Am Mittwochabend eskalierte in Oslebshausen in der Togostraße ein Streit zwischen einer 28 Jahre alten Frau und einem 38-jährigen Mann. Die Frau wurde dabei von der Motorhaube eines Autos geschleudert und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die 28 Jahre alte Bremerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Schnell eintreffende Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen noch vor Ort fest. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Mordkommission ermittelt. Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die eventuell auch Videos mit ihren Handys gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen. Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

