Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0546 --Jugendlicher Einbrecher gescheitert--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Gustav-Radbruch-Straße Zeit: 20.07.2021, 10:40 Uhr Dienstagvormittag brachen ein 13-Jähriger und ein weiterer Unbekannter in eine Wohnung im Ortsteil Neue Vahr Nord ein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Jugendlichen stellen. Gegen 10:40 Uhr beobachtete ein Zeuge wie zwei Unbekannte versuchten in eine Wohnung in der Gustav-Radbruch-Straße einzubrechen, daraufhin rief er die 110. Schnell eintreffende Einsatzkräfte trafen einen 13-Jährigen noch vor der Wohnungstür an. Sein Komplize konnte flüchten. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen der Jugendhilfe übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern und Komplizen aufgenommen. Die Polizei Bremen hat in der Pressemittelung 0523 Verhaltenstipps zusammengestellt, wie Sie Ihr Heim in der Ferienzeit sichern können, um nicht von ungebeten Gästen aufgesucht werden.

