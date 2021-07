Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0545 --Messerangriff in einer Bäckerei--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 20.07.21, 5 Uhr Ein 30 Jahre alter Bäckereiangestellter wurde am Dienstagmorgen in Gröpelingen von einem 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach einem vorangegangenen Streit suchte ein unbekannter Mann zusammen mit einem 27 Jahre alten Intensivtäter die Bäckerei in der Gröpelinger Heerstraße auf. Er schubste den 30 Jahre alten Angestellten und warf einen Stuhl nach ihm. Sein 27-jähriger Kumpane fügte dem Mitarbeiter zusätzlich eine Stichwunde zu. Anschließend flüchteten die Angreifer zu Fuß. Der Verletzte musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen. Der Intensivtäter konnte identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem flüchtenden Duo dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

