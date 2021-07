Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von zwei Mountainbikes

Kyllburg (ots)

In der Nacht vom Samstag, 03.07.2021, auf Sonntag, 04.07.2021, wurden in der Oberkailer Straße in Kyllburg zwei Kinderfahrräder durch unbekannte Täter entwendet. Ein Fahrrad ist von der Marke REX in den Farben grau/grün-gelb. Das andere Fahrrad ist von der Marke TALSON in den Farben schwarz/blau und mit einer Hinterradfederung ausgestattet. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Bitburg, Tel. 06561-96850.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell