Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Rivenich (ots)

Im Zeitraum von Montag, 05.07.2021, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 06.07.2021, 08.10 Uhr, wurde an einem in der Weinstraße in Rivenich abgestellten Pkw ein Scheibenwischer und die Radioantenne abgebrochen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

