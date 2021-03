Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Dachstuhlbrand in Stuhr - Zwei Verletzte bei Verkehsunfall in Stuhr - Diebstahl eines Pedelec in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Dachstuhlbrand

Ein Hausbewohner bemerkte in der Nacht zum Freitag gegen 00.35 Uhr Rauch am Dach des Wohnhauses. Er verständigte die Feuerwehr und verließ vorsorglich mit den weiteren Hausbewohnern das Haus. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits offene Flammen am Dach zu sehen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass lediglich das Dach und ein Wohnraum betroffen sind. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob eventuell am Tag zuvor durchgeführte Arbeiten am Dach eine mögliche Brandursache sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Schaden wird auf ca. 50000 Euro beziffert.

Stuhr - Verkehrsunfall

In der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum kam es am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 61-jähriger Stuhrer beabsichtigte mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Ärztehauses abzubiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Eine 53-jährige Bremerin hielt mit ihrem Pkw hinter ihm rechtzeitig an. Dies übersah jedoch der 72-jährige Fahrer eines Transporters und fuhr nahezu ungebremst auf. Der Pkw der Bremerin wurde dadurch auf den Pkw des Stuhrers geschoben. Zwei Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf 7500 Euro.

Bassum - Diebstahl

Am Donnerstag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.00 Uhr wurde einem 72-jährigen Rentner in einem Discounter an der Bremer Straße das Portemonnaie entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Syke - Postauto verunfallt

Am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr ist der Fahrer eines Post-Elektro-Transporters aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen versorgt werden. Das Elektro-Fahrzeug, ein sogenannter "StreetScooter-Work" war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro.

Sulingen - Pedelec-Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.00 Uhr, in Sulingen, Berliner Straße, ein verschlossen in einem Fahrradständer abgestelltes Pedelec der Marke Raleigh entwendet. Der Schaden wird auf 1700 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell