POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hünfeld (ots)

Am Dienstag, den 07.09.2021 ereignete sich gegen 13:46 Uhr ein Verkehrsunfall in Hünfeld zwischen einem Quad-Fahrer und einem Paketzulieferer. Der 47-jährige Quad Fahrer befuhr die Straße "In der Dall". Ein 36-jähriger Eichenzeller Paketzulieferer fuhr aus einem Grundstück auf die Straße auf und übersah hierbei den Quad Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Hünfelder Quad- Fahrer leicht verletzt wurde und im Krankenhaus in Hünfeld behandelt werden musste. An dem neuwertigen Quad entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 10.000EUR. Zu allem Überfluss ist der 36-jährige Eichenzeller nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Somit wurde gegen diesen noch ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

