Vechta - Diebstahl einer EC-Karte

Am Montag, 01. November 2021, entwendeten bislang unbekannte Täter die EC-Karte eines 44-Jährigen aus Vechta, nachdem dieser bei einer Bank in der Münsterstraße Kontoauszüge geholt und die Karte dort für einen kurzen Moment abgelegt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Inbrandsetzen eines Kinderwagens

Am Montag, 01. November 2021, kam es gegen 20.50 Uhr im Wiesengrund zu einer Inbrandsetzung eines Kinderwagens durch bislang unbekannte Täter. Der Kinderwagen befand sich zum Tatzeitpunkt im Hausflur eines Dreiparteienhaues. Das Feuer wurde durch die Anwohner eigenständig gelöscht, sodass kein Einschreiten der Feuerwehr erforderlich war. Gebäudeschaden entstand nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 01. November 2021, wurde um 11.15 Uhr in der Kolpingstraße eine 19-Jährige aus Vechta auf einem unversicherten E-Scooter festgestellt.

Um 11.20 Uhr wurde ein 19-Jähriger aus Vechta An der Gräfte fahrenderweise auf einem unversicherten E-Scooter festgestellt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Holdorf - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Montag, 01. November 2021, zwischen 10.30 Uhr und 17.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Steinfelder Damm gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen. Es blieb beim Versuch. Diebesgut wurde keines erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden OT Neuenkirchen - Unterschlagung einer Geldböröse

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 2015 Uhr, verlor ein 49-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden nach dem Tanken bei einer Tankstelle in der Großen Straße seine Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Damme - Küchenbrand

Am Montag, 01. November 2021, kam es gegen 17.25 Uhr in einem Wohnhaus Am Hügel zu einem Küchenbrand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Damme, welche mit 27 Kameraden im Einsatz war, gelöscht. Eine 15-jährige Bewohnerin des Hauses wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 8000 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung an Jalousie

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, wurden um 19.30 Uhr in der Lindenstraße aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus Steine gegen die Jalousie eines 25-Jährigen Bewohners geworfen. Hierdurch entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Montag, 01. November 2021, 19.10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Waldspielplatzes ein Transporter festgestellt, aus dem deutlicher Betäubungsmittelgeruch zu vernehmen war. Im Zuge der sich anschließenden Durchsuchung des PKW wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Insassen, einen 23-Jährigen aus Lohne und eine 26-Jährige aus Dinklage, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 29. Oktober 2021, zwischen 05.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einem Firmengebäude im Gewerbering zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 61-Jähriger aus Lohne stellte seinen PKW Golf Sportsvan ordnungsgemäß geparkt vor dem Firmengebäude ab. Als er nach Feierabend seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug gegen seinen PKW gefahren war und Sachschaden verursacht hatte. Der andere, bislang unbekannte Fahrzeugführer, hatte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 01. November 2021, kam es gegen 17.10 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem Sattelzug die Langweger Straße und beabsichtigte, nach links auf die Dinklager Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 30-Jährigen aus Lohne, welcher die Dinklager Straße Richtung Dinklage befuhr und sich als Linksabbieger einordnete, um dann nach links in die Langweger Straße abzubiegen. Es kam zum Unfall, wodurch der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Zur Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02. November 2021, 01.00 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Falkenrotter Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im wurde die Weiterfahrt wurde untersagt. Trotz der untersagten Weiterfahrt befuhr wenig später den Nordweg in Vechta. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 55-Jährigen eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. November 2021, 04.20 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Lange Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 01. November 2021, 05.55 Uhr befuhr eine 60-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Schwichteler Straße in Vechta aus Deindrup in Richtung Langförden. Dort rangierte ein 50-Jähriger aus Varel mit seinem Sattelzug quer über die Fahrbahn, was die Pkw-Fahrerin zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolgedessen die 60-jährige leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 01. November 2021, 10.30 Uhr, befuhr eine 19-jährige aus Rehden mit ihrem Pkw die Lohner Straße in Fahrtrichtung Vechta. In Höhe der Einmündung "Am Schützenplatz" übersah sie einen - aufgrund eines alleinbeteiligt gestürzten Radfahrers - haltenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Der Pkw der 19-jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Dinklage - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Am Montag, 01. November 2021, kam es gegen 14.05 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 65-jähriger Radfahrer aus Lohne und eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Dinklage befuhren den Radweg an der Dinklager Straße in Richtung Dinklage. Die 57-Jährige beabsichtigte, den 65-Jährigen zu überholen. Im Überholvorgang scherte der 65-Jährige plötzlich aus. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

