Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter festgenommen

Weil am rhein (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte einen Mann festnehmen, der seit fünf Jahren durch die deutsche Justiz mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 36-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung, des in der Schweiz lebenden deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife eine Ausschreibung zur Festnahme gegen den Mann fest. Wegen dem Verdacht des Betruges bestand seit fünf Jahren ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und nach der Haftprüfung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

