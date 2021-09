Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einbruch in Bäckereifiliale im Bahnhof Müllheim (Baden)

Müllheim (Baden) (ots)

Unbekannte brechen in die Bäckereifiliale im Bahnhof Müllheim ein und erbeuten Bargeld. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am frühen Freitagmorgen (24.09.2021) gegen 01:48 Uhr stiegen unbekannte Täter in die Bäckereifiliale im Müllheimer Bahnhof ein. Dazu hebelte die Täterschaft ein Fenster der Filiale am Bahnsteig 1 auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Es konnten über 300 Euro erbeutet werden.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell