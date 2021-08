Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Mann bei Streit verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen ist am Mittwoch, 18. August 2021, ein 27-Jähriger verletzt worden. Dieser war gegen 18.10 Uhr mit mindestens einem Mann an der Ringstraße in Streit geraten. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 27-jährigen Gelsenkirchener zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen einen tatverdächtigen 22-Jährigen aus Gelsenkirchen ein und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell