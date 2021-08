Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ingewahrsamnahme: 37-Jähriger randaliert und beleidigt Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Einen Randalierer haben Polizeibeamte am Mittwoch, 18. August 2021, in Scholven in Gewahrsam genommen. Nachdem die Einsatzkräfte wegen eines Randalierers bereits zweifach zum Scheideweg gerufen worden waren, trafen sie dort gegen 19.30 Uhr auf einen 37-jährigen Mann. Dieser hatte zuvor eine Wohnungstür innerhalb des Hauses beschädigt, zeigte sich vor Ort uneinsichtig und beleidigte die Polizisten. Da sich der Gelsenkirchener auch nach mehrfacher Aufforderung nicht beruhigte, sich zunehmend aggressiv verhielt und die Beamten körperlich anzugehen drohte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

