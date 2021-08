Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch, 18. August 2021, in Rotthausen vorläufig festgenommen worden, nachdem er sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt hat. Zeugen meldeten der Polizei gegen 17.20 Uhr einen augenscheinlich alkoholisierten Mann, der mehrfach auf die Chaudronstraße lief und dort versuchte, Fahrzeuge anzuhalten. Auf Ansprache der Polizisten reagierte der 28-Jährige ungehalten und widersetzte sich den anschließenden Maßnahmen. Die Beamten nahmen den renitenten Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell