Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freiburger Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Freiburg im Breisgau (ots)

Weil er wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz bereits vor fünf Jahren verurteilt wurde, jedoch in der Bewährungszeit weitere Straftaten beging, wurde ein 41-Jähriger mit Haftbefehl gesucht. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochmittag (15.09.2021) wurde der 41-jährige deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofes kontrolliert. Bei der Überprüfung im polizeilichen Fahndungssytem wurde festgestellt, dass bei dem Mann noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Im Jahr 2016 wurde der 41-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz durch ein Gericht rechtskräftig zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wegen weiterer Straftaten wurde die Bewährung aufgehoben und der Mann sollte die verhängte Haftstrafe absitzen. Da sich der Gesuchte nicht zum Strafantritt stellte, wurde er durch das Gericht zur Fahndung ausgeschrieben. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn zur Verbüßung der sechsmonatigen Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

