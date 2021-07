Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Pkw nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer flüchtig

Eschweiler (ots)

Am gestrigen Abend (07.07.2021) gegen 23.10 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Peter-Paul-Straße / Jülicher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 22- jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.

Nach Zeugenangaben sei ein Pkw von der Jülicher Straße nach rechts in die Peter-Paul-Straße abgebogen. Aufgrund der offensichtlich zu hohen Geschwindigkeit sei dieser in den Gegenverkehr geraten und mit dem auf der Peter-Paul-Straße entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen. Der Pkw habe kurz gebremst, sei dann jedoch weiter in Richtung Innenstadt gefahren. Es soll sich dabei um einen grauen Opel gehandelt haben.

Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ärztlicher Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42101 zu melden. (fp)

