Polizei Aachen

POL-AC: 15- Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall vor der Polizei

Alsdorf (ots)

In der vergangenen Nacht (07.07.2021) gegen 3 Uhr bemerkte ein Zeuge am Bahnhofsplatz einen Verkehrsunfall. Ein Pkw war gegen einen Pfosten gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten den flüchtigen Pkw auf dem Kurt-Koblitz-Ring in Höhe der Schaufenberger Straße fest. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen des Streifenwagens setzte der Fahrer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Baesweiler fort. Am Kreisverkehr Am Rosenkränzchen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus über die Mittelinsel und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen.

Bei der Kontrolle des wohl unverletzten Unfallfahrers kam dann an Tageslicht, dass dieser erst 15 Jahre alt ist.

Der Sachschaden am elterlichen Pkw beträgt mehrere Tausend Euro. Er wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell