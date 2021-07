Polizei Aachen

POL-AC: Raub mit Messer - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (06.07.2021) gegen 1 Uhr sprach ein 25- jähriger Mann Polizisten auf der Straße Gasborn an. Nach seinen Angaben habe ein Mann von ihm in einem Cafe grundlos Geld gefordert. Als der 25- Jährige der Forderung nicht nachkam, habe der Täter ihn geschlagen und der erneuten Forderung nach Geld mit einem Messer in der Hand Nachdruck verliehen. Das Opfer konnte fliehen und traf auf die Polizisten.

Im Rahmen der Fahndung nahmen sie den 21- jährigen einschlägig bekannten Tatverdächtigen auf dem Kaiserplatz fest. Die Tatwaffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen versuchtem schweren Raub eingeleitet. (fp)

