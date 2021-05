Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 01/02.05.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Keine berichtspflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Aurich- Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Samstag, um 13:50 Uhr, im Bereich der Unterführung des Rad- und Wanderweges entlang des Ems-Jade-Kanals in Höhe der Wiesenser Straße. Dabei stießen ein 65-jähriger Fahrer eines Pedelec aus Aurich und ein 55-jähriger Fahrer eines Fahrrades aus Großefehn, welche in entgegengesetzte Fahrtrichtungen unterwegs waren, im Bereich der Unterführung zusammen. Beide Fahrradfahrer verletzten sich durch den Unfall leicht und mussten vor Ort von dem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden.

Plaggenburg - Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Am Samstagabend, um 17:12 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Esenser Straße (B210) zur Spekendorfer Straße ein Verkehrsunfall. Die 75-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes aus dem Landkreis Wittmund befuhr vorfahrtsberechtigt die Esenser Str. aus Plaggenburg kommend in Fahrtrichtung Wittmund. Im Einmündungsbereich zur Spekendorfer Straße übersah dies der 37-jährige Fahrer eines Hyundai aus dem Kreis Aurich, welcher die Spekendorfer Straße in Richtung Esenser Straße verließ. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Sonstiges

Aurich - Illegal Kühlschrank entsorgt

Am frühen Samstagnachmittag teilte eine aufmerksame Zeugin der Polizei in Aurich mit, dass eine unbekannte Person einen Kühlschrank in einem Graben an der Raher Straße, unmittelbar vor dem Ortschild "Extum", entsorgt habe. Vor Ort konnte der Sachverhalt so bestätigt werden. Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter Tel. 04941/6060 mit der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund in Verbindung zu setzen.

Großefehn - Gefahrenstelle durch Hydrauliköl

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte in der Samstagnacht gegen 23:00 Uhr im Einmündungsbereich Auricher Landstraße (B72) zur B436 in Bagband eine deutliche Fahrbahnverschmutzung mit Hydrauliköl festgestellt werden. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall. Durch die hinzugezogene Polizei wurde die Straßenmeisterei verständigt, welche die Reinigung der Straße veranlasste und die Gefahrenstelle absicherte. Zeugenhinweise zum Verursacher werden bei der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund unter Tel. 04941/6060 entgegengenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden- Diebstahl

Am frühen Samstagabend kommt es in der Bahnhofstraße in Norden zu einem Diebstahl. Der Geschädigte steht mit seinem Fahrrad an einer dortigen roten Ampel, als der männliche Täter mit einem Fahrrad an ihm vorbeifährt und seinen Rucksack entwendet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn- Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen verliert ein 18-jähriger Fahrzeugführer in Hamswehrum die Kontrolle über seinen Pkw, als er in einem Kurvenbereich Rehwild ausweicht. Er kommt von der Fahrbahn ab und touchiert einen Baum. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt und es ist lediglich Sachschaden entstanden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Keine berichtspflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Verkehrsunfall in Verbindung mit Trunkenheit

Am Sonntag, den 02.05.2021, gegen 04.33 h, wurde der Polizei von einer Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, dass in Neuharlingersiel, Ostbense, auf der L 5, ein silberner Audi A 3, verunfallt auf der Seite im Straßengraben liege. Ein Fahrer sei nicht mehr vor Ort. Während eine Funkstreife den Unfall vor Ort aufnahm, wurde durch eine andere Funkstreife die Halteranschrift des verunfallten PKW in Westbense angefahren. Dort wurde der 25 Jahre alte Sohn des Halters als Fahrzeugführer angetroffen. Bei dem jungen Mann wurde Atemalkohol festgestellt. Zusätzlich wurden leichte Verletzungen bei ihm festgestellt. Er wurde durch die Funkstreife dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung verblieb der Mann zunächst im Krankenhaus. An dem PKW entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde stark verschmutzt und musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Anhand der Unfallspuren vor Ort und der Angaben des 25 Jahre alten Mannes war er allein mit seinem PKW auf der L5 unterwegs, als er in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, dann über die Fahrbahn geschleudert wurde und dort auf der Seite zum Liegen kam. Durch den Unfall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Gegen den Unfallfahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

