Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Elektrogeräten

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. November 2021, 22.30 Uhr, und Montag, 22. November 2021, 6.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Carport und einer unverschlossenen Baubude sowie einem unverschlossenen Wohnhaus in der Straße Knockerei diverse Elektrogeräte (u.a. Bohrmaschine, Kettensäge, Scheißgerät pp.) und einen hochwertigen Laptop. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Montag, 22. November 2021, zwischen 5.30 Uhr und 7.59 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den rechten Außenspiegel an einem Audi A4 Avant, welcher in der Straße Up de Höchde stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 18. November 2021, um 17.00 Uhr, fuhr eine Autofahrerin durch die Straße Horst. Im Vorbeifahren trat ein Mann gegen den rechten, vorderen Kotflügel. Dadurch entstand eine Delle. Der Mann soll ca. 30-40 Jahre alt und ca. 195cm groß mit gewesen sein und habe eine kräftige Statur gehabt. Er war in Begleitung einer Frau im ähnlichen Alter, ca. 170 cm groß, schlank und mit schulterlangen dunklen Haaren. Die beiden Personen führten einen kleinen Hund mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 19. November 2021, 18.00 Uhr und Samstag, 20. November 2021, 09.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung im Alten Emsteker Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Schneiderkrug - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 22. November 2021, um 22.45 Uhr, geriet ein 23-jähriger Visbeker in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Luftfilteranlage umgebaut und diese nicht unverzüglich einer zuständigen Zulassungsstelle vorgeführt wurde. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell