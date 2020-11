POL-PDKO: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt an Bushaltestelle in Vallendar gesucht.

Polizeidirektion Koblenz

Am 23.11.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20jährigen Bendorferin an der Bushaltestelle in der Rheinstraße in Vallendar. Während die Geschädigte auf den Bus wartete, wurde sie plötzlich von einem männlichen, unbekannte Täter zu Boden gerissen und getreten. Die Frau flüchtete daraufhin in den anfahrenden Bus nach Bendorf. Gegenüber der Polizei konnte sie folgende Täterbeschreibung abgeben: ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, roter Stoffbeutel.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.

