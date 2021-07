Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Zeugen gesucht!

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschmierten vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fassade eines Kirchengebäudes in der Zähringerstraße. Durch die aufgemalten Schriftzüge verursachte die Täterschaft so Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222 - 57090 zu melden.

