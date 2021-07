Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Unbekannte entwenden mehrere Maschinen von Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr entwendeten vermutlich mehrere unbekannte Täter verschiedene Maschinen von einer Baustelle in der Simferopolstraße. Über einen Bauzaun auf der Rückseite des Gebäudes verschaffte sich die Täterschaft zunächst Zutritt auf das Gelände. Anschließend warfen sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster im Erdgeschoss eines dortigen Gebäudes ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. In der Folge entwendeten sie mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von über 4000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Stehlguts verwendet haben.

Hinweise, auch zu dem genutzten Fluchtfahrzeug, liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 0621 174 1770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell