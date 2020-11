Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: S-Bahn mit Steinen beworfen - Lokführer erleidet Schock

Sindlingen/HattersheimSindlingen/Hattersheim (ots)

Im Bereich des Bahnhofes Sindlingen haben noch unbekannte Täter am Samstagabend, gegen 18 Uhr, eine S-Bahn mit Steinen beworfen. Hierbei traf ein Stein die Frontscheibe der S-Bahn, die hierdurch splitterte und erheblich beschädigt wurde. Der Lokführer wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt, erlitt aber einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen. Die S-Bahn wurde aufgrund der Beschädigungen in Frankfurt-Höchst vom Betrieb ausgesetzt. Eine Streife der Bundespolizei suchte kurz nach dem Zwischenfall den Bereich um Sindlingen ab, konnte hierbei aber keine tatverdächtigen Personen feststellen. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Täter die aus Richtung Hattersheim kommende S-Bahn etwa 100 Meter vor dem Bahnsteig in Sindlingen beworfen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat gegen die noch unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Personen die zu dem Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 060/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell