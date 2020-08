Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Pizzeria

Herne (ots)

Am 12. August, gegen 4.15 Uhr, kam es in Herne-Sodingen zu einem Einbruch in eine Pizzeria.

Zwei noch unbekannte Kriminelle brachen an der Mühlhauser Straße 7 in die Gaststätte ein.

Zur Beute liegen derzeit keine Informationen vor.

Die augenscheinlich männlichen Täter sind circa 170 bis 180 cm groß und flüchteten in Richtung Gysenberg.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

