Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kinder legten Steine auf die Schienen - Gleisanlage sind kein Abenteuerspielplatz

Bruchköbel/Main Kinzig KreisBruchköbel/Main Kinzig Kreis (ots)

Im Bereich des Bahnhofes Bruchköbel haben zwei 12-jährige Jungs am vergangenen Samstag Steine auf die Schienen gelegt und vorbeifahrende Züge beworfen. Beamte der Bundespolizei konnten die Kinder am frühen Abend am Bahnhof antreffen und wenig später den Eltern übergeben. Die Kinder und auch die Eltern wurden über die Gefahren des Bahnbetriebes eingehend belehrt.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor diesen Gefahren. Züge sind schnell relativ leise und können nicht ausweichen. Gerade Kinder können die Gefahren des Bahnbetriebes nur schwer einschätzen und begeben sich durch den Aufenthalt im oder auch am Gleis in tödliche Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell