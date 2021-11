Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. November 2021, 18.45 Uhr und Montag, 22. November 2021, 4.00 Uhr, durchtrennte eine bislang unbekannte Person den Kraftstoffschlauch am Tank eines geparkten Sattelschleppers in der Harmer Straße und entwendete ca. 375 Liter Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Steinfeld - Versuchter Einbruch in einen Wohnwagen

In der Zeit zwischen Samstag, 13. November 2021, um 12.30 Uhr, und Montag, 22.November 2021, 10.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Wohnwagen im Schemder Weg. Es wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Steinfeld - Radladerdiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. November 2021, 7.45 Uhr und Freitag, 19. November 2021, 7.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Radlader von einer Baustelle in der Straße Kötterhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Kraftstoffdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 20. November 2021, 17.00 Uhr und Montag, 22. November 2021, 6.00 Uhr, durchtrennte eine bislang unbekannte Person die Kraftstoffleitung einer Sattelzugmaschine, die an einer Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße stand und entwendete den kompletten Kraftstoff aus dem Tank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 19. November 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 22. November 2021, 8.40 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen mit schwarzer Sprühfarbe die Betonwände im 2. OG einer Mobilitätsstation/eines Fahrradparkhauses in der Straße an der Gräfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Montag, 22. November 2021, 22.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Vechta die Theodor-Heuss-Straße, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigt den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 22. November 2021, um 6.50 Uhr, fuhr ein 18-jähriger E-Bike-Fahrer aus Lohne den Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Dinklage auf der linken Seite. Zur gleichen Zeit fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Als sie dann nach rechts in die Straße Am Bahnhof wechseln wollte, übersah sie den E-Bike-Fahrer und es kam zum Unfall, bei dem sich der Mann aus Lohne leicht verletzte.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 22. November 2021, 09.40 Uhr, fuhren ein 20-jähriger Autofahrer aus Heede und ein 43-jähriger Autofahrer aus Vechta in dieser Reihenfolge auf der Dinklager Straße. Der Heeder musste verkehrsbedingt bei einer Baustelle bremsen, was der Nachfolgende zu spät bemerkte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich der 20-jährige Mann leicht verletzte.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. November 2021, zwischen 7.35 Uhr und 13.35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Nissan Micra, welcher in der Marienstraße auf einem Parkplatz hinter dem Parkhaus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

