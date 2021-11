Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand einer Papiermülltonne

Am Dienstag, 23. November 2021, 19.00 Uhr, entdeckte eine Zeugin eine brennende Papiermülltonne, welche auf einem Schulhof in der Ringstraße stand. Sie alarmierte die Feuerwehr Löningen, welche den Brand löschte. Die mit Papier beladene Mülltonne ist vollständig abgebrannt. An den Sitzbänken in unmittelbarer Nähe entstand ein leichter Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Brand in einem Einfamilienhaus

Am 23. November 2021, gegen 21.30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Abstellraum eines Einfamilienhauses in der Straße Dweracker. Eine Bewohnerin entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Alle Personen, die sich im Haus befanden, haben sich selbstständig ins Freie begeben. Die Feuerwehr Molbergen löschte das Feuer. Die drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 19. November 2021, 15.00 Uhr und Samstag, 20. November 2021, 9.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen mit Lackfarbe zwei Wände, die jeweils eine Anlieferungszone eines Supermarktes in der Hauptstraße nach außen abschirmen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. November 2021, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann aus Halen zum wiederholten Male ein Auto im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 22. November 2021, 16.30 Uhr und Dienstag, 23. November 2021, um 6.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren den Zaun einer Kläranlage in der Straße Zur Kläranlage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 23. November 2021, um 9.50 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Ginger Straße aus Richtung Grönheim kommend und wollte an der Kreuzung zur Peheimer Straße diese geradeaus überqueren. Zur selben Zeit fuhr eine 83-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der vorfahrtberechtigten Peheimer Straße aus Richtung Peheim kommend. Der Cloppenburger übersah den Garreler und es kam zum Zusammenstoß. Der Cloppenburger, die Garrelerin sowie dessen zwei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. November 2021, um 15.30 Uhr, fuhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin auf der Einbahnstraße im Rathausweg am rechten Fahrbahnrand. Plötzlich kam ihr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Die Einbahnstraße befindet sich in einem verkehrsberuhigten Bereich und ist auch für Radfahrer nicht für beide Richtungen freigegeben. Die Jugendliche wurde leicht verletzt. Sie konnte den flüchtigen Fahrradfahrer als männlich, ca. 20 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild beschreiben. Er hatte kurze braune Haare, eine dicke Statur, war dunkel bekleidet und trug einen Drei-Tage-Bart. Sein Fahrrad war ein schwarzes Mountainbike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

