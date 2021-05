Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Donnerstagmorgen gegen 8:10 Uhr in einer Küche im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schweriner Straße für starke Rauchentwicklung und einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Feuerwehr Herrenberg rückte mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Da die Wohnungsinhaberin nicht zu Hause war, musste die Tür von der Feuerwehr geöffnet werden. Die Wohnung wurde gelüftet. Es entstand kein nennenswerter Schaden.

