Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Müllmann bei Überholvorgang verletzt

Schwelm (ots)

Am Dienstagmittag überholte eine 57-jährige Mazdafahrerin auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Müllfahrzeug und verletzte hierbei den 44-jährigen Müllmann, anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die 57-Jährige war auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Linderhauser Straße unterwegs. Um einen auf dem Gehweg stehenden Mülltransporter zu überholen, scherte sie aus und befuhr den linken Gehweg. Sie touchierte mit ihrem Pkw den 44-jährigen Müllmann im Bereich der Hüfte, wobei dieser leicht verletzt wurde. Die Fahrerin verließ die Örtlichkeit ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Verletzte merkte sich das Kennzeichen und die Flüchtige konnte an ihrer Arbeitsstelle angetroffen werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell