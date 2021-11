Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Halloween-Einsatz

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In der Halloweennacht vom 31.10.2021 wurde in der Zeit von 20:00 Uhr bis 04:00 Uhr ein Sondereinsatz in den Städten des Südkreises zur Bekämpfung der Jugend- und Straßenkriminalität sowie der Sensibilisierung von Heranwachsenden hinsichtlich Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum durchgeführt. Dabei waren sowohl Einsatzkräfte der Polizei EN, Mitarbeiter*innen des Ordnungsamts Gevelsberg sowie Mitarbeiter*innen eines Sicherheitsdienstes vor Ort.

Während des nächtlichen Spuk-Spektakels kam es abseits der üblichen "Süßes oder Saures"-Besuche an ihrer Haustür innerhalb des Einsatzes zu folgender Bilanz: In insgesamt

81 Personenkontrollen 32 Personendurchsuchungen 20 Platzverweise 10 Verkehrskontrollen

wurden

2 Strafanzeigen wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz 1 Ordnungswidrigkeit inkl. Blutprobe wegen Fahrens unter BTM-Einfluss

von den Kolleg*innen geschrieben.

Wir hoffen, dass Sie einen schaurig-schönen Halloweenabend ohne böse Streiche hatten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell