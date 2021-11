Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hattingen (ots)

Am Sonntag, 31.10.2021, um 22.50 Uhr, befuhr eine 29-jährige Hattingerin mit ihrem VW die Hüttenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr neben ihr durch eine Wasserlache auf der Fahrbahn, sodass das Spritzwasser die Sicht der Hattingerin beeinträchtigte und diese bremsen musste. Ein 20 Jahre alter Hattinger konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig hinter der Verkehrsteilnehmerin abbremsen und fuhr auf den VW auf. Die beiden Beifahrer, 29-jährig aus Hattingen und 19-jährig aus Witten, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11000 Euro.

