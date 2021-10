Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall nach Vorfahrtmissachtung

Schwelm (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, um 17.30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Wuppertaler mit seinem VW die Schulstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. In der Höhe des Kreuzungsbereiches Schulstraße/Bismarckstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fords. Die Fahrerin, eine 39-jährige Schwelmerin, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell