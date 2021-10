Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fußgänger

Schwelm (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, um 22.12 Uhr, beabsichtigte der Fahrer eines blauen Fords mit Remscheider Kennzeichen von der Hattinger Straße nach rechts auf die Talstraße abzubiegen. Während dessen passierte ein männlicher Fußgänger die grünlichtzeigende Lichtzeichenanlage und wurde von dem Ford angefahren. Beide Unfallbeteiligten entfernten sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Durch eine Zeugin konnte das Kennzeichen des unfallflüchtigen Pkw abgelesen werden und die Polizei wurde informiert. Der Ford wurde an der Halteranschrift ausfindig gemacht. Es befanden sich Unfallspuren an diesem die vermuten lassen, dass sich der Fußgänger bei dem Zusammenstoß verletzt haben könnte. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder der Personalie des Fußgängers machen können, melden Sie sich bitte auf einer Polizeiwache.

